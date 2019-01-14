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Александр Братчиков: Если подрядчик убирает полдороги - ему должны и платить за полдороги

«Если убирается полдороги - должно и платиться за полдороги», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков сегодня, 14 января, в ходе совещания по уборке улиц города от снега, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в городе есть те улицы, которые «убираются наполовину». В качестве примера он привел Московскую улицу, которая, по его словам, ни разу не убиралась полностью. Александр Братчиков, подчеркнул, что в ближайшее время в Пскове ожидается «еще больше снега» и важно сосредоточиться на уборке дворовых территорий. 

При этом глава администрации города высказал недовольство тем, что все претензии по некачественной уборке улиц поступают в адрес муниципалитета, а не к подрядчикам. «Все вопросы по некачественной уборке снега сваливается на муниципалитет. Меня это крайне не устраивает. Мы деньги платим», - отметил он.

Руководитель одной из подрядных организаций Александр Пайст заявил, что по факту работ по уборке снега бывает больше, чем заявлено в контракте. «Будем смотреть, как фактически получается», - сказал Александр Братчиков и еще раз акцентировал внимание на том, что ответственность за уборку города лежит на подрядчиках. Он также предложил составить долгосрочный график по уборке снега в городе и согласовать его с подрядными организациями.

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