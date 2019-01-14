Разъяснить псковичам механизм уборки города от снега поручил Александр Братчиков

12:20, 14 января 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил разъяснить через СМИ жителям механизм уборки города от снега. Об этом с совещания по уборке города от передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, существует определенная поэтапная технология по уборке улиц от снега. «Людям надо объяснить, что сначала снег посыпается [реагентами – ПАИ], а потом убирается. Чтобы потом не задавали вопросов, что мы что-то делаем не так», - сказал он.