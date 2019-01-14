Александр Братчиков: Муниципалитет не должен убирать снег во дворах, этим занимаются управляющие компании

12:59, 14 января 2019, ПАИ

«Почему-то люди считают, что муниципалитет должен прийти во двор и убрать снег. Это неправильно. Этим занимается управляющая компания. Мы не имеем права тратить на это деньги, потому что это нецелевое расходование денег», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на совещании по уборке города от снега, сегодня, 14 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер также отметил, что сосульки муниципалитет убирает только на муниципальных зданиях: школах, больницах, домах культуры. Он пояснил, что собственники зданий могут заключать соответствующие договоры с муниципалитетом.

Александр Братчиков дал указание начальнику управлению городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Николаю Баринову оперативно следить за состоянием крыш на объектах, которые принадлежат муниципалитету. «Не дай Бог упадет сосулька на человека - это ЧП. Мы не должны этого допустить. Давайте покажем пример управляющим компаниями и собственникам домов», - заявил сити-менеджер.

Александр Братчиков также отметил, что необходимо доносить до жителей города информацию обо всех работах, которые муниципалитет будет проводить по этому и другим направлениям, и поручил начальнику отдела по транспорту и связи УГХ Евгению Зинкевичу контактировать по этим вопросам со СМИ.