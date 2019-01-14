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Культура

Спектакли театров от Москвы до Сахалина будут представлены на Пушкинском фестивале в Пскове

26-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области со 8 по 16 февраля. На нём будут представлены спектакли театров от Москвы до Сахалина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Откроет фестиваль «Выстрел» Казанского театра юного зрителя в постановке известного режиссера Туфана Имамутдинова. Спектакль, созданный по одноименной повести А. С. Пушкина из цикла «Повести Белкина», обозначен как «беседа о русской культуре». По задумке режиссера, зрители погружаются в мир русской культуры пушкинских времен, чтобы ощутить насколько многое остается неизменным.

Кроме того, свои творческие работы псковичам представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Южно-Сахалинска. Один из самых ожидаемых — спектакль «Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)». Камерная постановка Льва Стукалова — результат многолетних размышлений режиссера над великой трагедией Пушкина, он и исполняет главную роль. Спектакль предельно бережный по отношению к тексту Пушкина и одновременно неожиданный: роли Годунова и Самозванца не закреплены за конкретными актерами, они передаются от одного артиста к другому.

Театр Nottara из Румынии познакомит псковичей со спектаклем «Женитьба», который демонстрирует зависимость человека от виртуального мира. Режиссер спектакля Петр Шерешевский псковскому зрителю уже хорошо знаком по «Ревизору», который он поставил на сцене Псковского театра драмы.

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина представит на фестивале два спектакля: «Гробница малыша Тутанхамона» (режиссер Елизавета Бондарь) и «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский).

По традиции программа фестиваля включает в себя не только спектакли, выставки творческих работ, но и лекции, творческие встречи с известными российскими режиссерами, писателями, театральными критиками и деятелями культуры. Так, например, профессор ГИТИСа Анна Степанова пообщается на тему постановок русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра, а ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая выступит с лекцией «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина».

Напомним, Пушкинский фестиваль проходит в Пскове с 1994 года. Это единственный театральный форум, который сочетает в себе теорию и практику постижения театра Пушкина, то есть не только спектакли, но и творческие лаборатории. За годы проведения Пушкинского фестиваля на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Англии, Швейцарии, Голландии, Шотландии, Германии, Эстонии, Латвии и других стран.

Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области.

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