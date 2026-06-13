Palestrina выступит сегодня на хоровом фестивале в Пскове

10:57, 13 июня 2026, ПАИ

Техно-хор Palestrina примет участие во Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Пскове. Концерт пройдёт на территории Псковского кремля сегодня, 13 июня, начало – в 19:00, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этот вечер коллектив выступит в сопровождении мультижанрового электронного дуэта Mattgene. Проект был создан в 2022 году под руководством Елизаветы Шпилейко и дирижёра Гаделя Абдурахманова.

В репертуаре техно-хора как популярные песни, так и шедевры мировой классики, в том числе Ameno и Lacrimosa в современной обработке. В составе коллектива – солисты известных музыкальных проектов, включая хор Сретенского монастыря, ансамбль Musica Aeterna, Молодёжную программу театра «Геликон-опера», ЦЭАМ (CEAM), проект Lyrica Classic Entertainment и Renaissance Voices.

Вход на фестиваль свободный. Сидячие места для зрителей организованы по пригласительным билетам.

Самые яркие моменты первого дня Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского в Пскове смотрите в фоторепортаже по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит в Псковском кремле с 12 по 14 июня. Пригласительные билеты с посадочными местами на хоровой фестиваль в Пскове закончились, но, как и в прошлые годы, есть возможность прийти со своими пледами или складными стульчиками и устроиться рядом.