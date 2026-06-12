Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского стартовал в Пскове у стен кремля

20:34, 12 июня 2026, ПАИ

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского начался сегодня в Пскове. Масштабное музыкальное событие проходит у стен Псковского кремля и продлится до 14 июня, сообщает корреспондент ПАИ.

В первый день фестиваля, 12 июня, состоялось торжественное открытие с участием хора мальчиков и юношей из училища имени А. В. Свешникова в составе Академии хорового искусства имени В. С. Попова и хора мальчиков училища имени М. И. Глинки в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Также выступил хор духовенства Псковской епархии.

13 июня будет представлен уникальный техно-хор Palestrina – сочетание академического вокала и электронной музыки дуэта Mattgene. В концерте примет участие сводный оркестр лучших музыкантов и солистов ведущих коллективов страны. 14 июня праздник завершит ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева под руководством Леонида Фрадкина.

Вход на все концерты свободный. Пригласительные билеты с посадочными местами можно получить в кассе БКЗ областной филармонии.