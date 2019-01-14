Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО за 2018 год

14:18, 14 января 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский занял 1-е место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «Медиалогия», его медиаиндекс составил 70 398,3.

На втором месте расположился глава Калининграда Алексей Силанов (68 146,2), далее глава администрации Вологды Сергей Воропанов (38 480,7), на четвертом – глава Петрозаводска Ирина Мирошник, на пятом – глава администрации Мурманска Андрей Сысоев (36 775,2).

Отмечается, что Ивана Цецерского упоминали СМИ в связи с подготовкой Пскова к Международным Ганзейским дням в 2019 году, а также в связи с проведением публичных слушаний по проекту бюджета Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. «Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени.