На 6% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за 2018 год

13:52, 14 января 2019, ПАИ

В 2018 году с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 159 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 140,1 млн человек (+5,5%), пассажиров поездов дальнего следования – порядка 19 млн (+8,6%). Пассажирооборот в январе-декабре составил 19,8 млрд пасс-км (+7,5%).

В декабре 2018 года на Октябрьской железной дороге отправлено 12,4 млн пассажиров (+2,3% к уровню аналогичного периода 2017 года), из них в пригородном сообщении – порядка 11 млн (+2%), в дальнем следовании – более 1,4 млн (+4,1%). Пассажирооборот за декабрь 2018 года составил 1,4 млрд пасс-км (+3,4%).