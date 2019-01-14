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Общество

Ужесточить ответственность за переливание зараженной донорской крови предложили в России

Министерство юстиции РФ предлагает ужесточить ответственность за переливание зараженной донорской крови, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минюста Алу Алханова.

«Безусловно, необходимо рассматривать усиление ответственности за качество донорской крови, это очень важный элемент. В основном, как я слышал от специалистов, гепатитом С заболевают наиболее часто во время переливания крови», - сказал Алу Алханов на заседании в Госдуме экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития 14 января.

Как уточнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в настоящее время в российском законодательстве нет квалифицированной ответственности за нарушения при переливании донорской крови. По ее словам, решение о том, какую ответственность планируется установить за подобные нарушения, еще не принято.

В настоящее время, согласно КоАП РФ, несоблюдение требований к безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на компании - от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За несообщение или сокрытие информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с переливанием крови, должностным лицам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 30 до 40 тысяч рублей.

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