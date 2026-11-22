«Псковский американец»: как Георг Викенгейзер дал воду в краны Пскова 145 лет назад

11:38, 22 ноября 2026, ПАИ

Вода из крана появилась в Пскове ровно 145 лет назад. До 1881 года псковичи пили из колодцев или рубили проруби во льду Великой, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«Проруби, кстати, сдавали в аренду, и это приносило доход казне. Настоящая коммунальная «революция» случилась 22 ноября 1881 года, когда вода пошла в первые 14 домов. Автором проекта стал Георг Францевич Викенгейзер. Он приехал в Псков из Германии в 20 лет и со временем стал одним из крупнейших местных предпринимателей. За деловую хватку его даже прозвали «псковским американцем», – отметил глава региона.

Георг Викенгейзер на свои деньги построил на Архангельской улице (сегодня это Ленина, 5) водоподъёмное здание. По контракту оно должно было стать шестиэтажным и считаться первым псковским «небоскрёбом». Однако архивы хранят любопытную деталь: условие о возведении шестого этажа и установке фильтра выполнено не было. Фактически здание осталось пятиэтажным (а сейчас в нём четыре этажа), на верхних уровнях разместили огромные железные резервуары, подчеркнул губернатор.

У городской пристани предприниматель построил машинное отделение: насосы качали воду из Великой, а дальше она шла по чугунным и деревянным трубам. Викенгейзер был на редкость деятельным человеком: он не только «напоил» Псков, но и запустил первую телефонную линию, конки и пароходы до Черёхи. А на территории современного Горводоканала до сих пор сохранился старинный люк с его фамилией.

«Так человек, однажды приехавший в Россию из Европы, навсегда связал судьбу с нашим городом – и оставил о себе добрую память», – заключил Михаил Ведерников.