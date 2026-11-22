Балканские циклоны начнут прорываться на территорию Русской равнины

12:18, 22 ноября 2026, ПАИ

Окончательное поражение осени в средних широтах Русской равнины нанесут атмосферные процессы уже на следующей неделе. В регион начнут прорываться активные балканские циклоны. Если за Урал эти вихри по-прежнему будут закачивать хорошо прогревшиеся атлантические воздушные массы, то на Европейскую территорию России северные потоки станут нести холодный воздух из акватории Ледовитого океана, сообщают синоптики метеоцентра «Фобос».

В результате этого вторжения погодные условия на Русской равнине кардинально изменятся. Снежный покров лежал только в северной части региона, а к среде его граница продвинется на юг вплоть до Среднего Придонья. Темп зимнего наступления составит примерно 200 километров в сутки. И лишь в южных широтах благодаря влиянию Чёрного и Каспийского морей пока задержится вполне осенняя погода.

В Центральной России с воскресенья погодные процессы перестроятся на зимний лад. С началом новой недели похолодание усилится, и столбики термометров будут колебаться в диапазоне от –1 до +1 градуса. Выпадающий снег будет собираться на земле, к среде его высота достигнет 3–8 сантиметров.