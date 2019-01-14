До -7 похолодает в Псковской области 15 января

14:59, 14 января 2019, ПАИ

15 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе в течение суток составит от -2 до -7 градусов.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.