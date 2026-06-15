В Себежском районе умер педагог, отработавший в системе образования более 15 лет

17:06, 15 июня 2026, ПАИ

15 июня ушёл из жизни мастер производственного обучения Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа (СУВУ) Геннадий Голубков. Как сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Призыв», педагог отработал в системе образования более 15 лет.

«Педагог дал отличные знания не одному поколению обучающихся. Ответственный и инициативный работник, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия», – отметили в газете.

За профессионализм и личный вклад в работу по развитию учреждения неоднократно награждался почётными грамотами Себежского СУВУ, почётной грамотой комитета по образованию Псковской области, почётной грамотой Министерства просвещения РФ.

Все свои знания и мастерство щедро передавал молодым педагогам учреждения, отметили в редакции газеты.

Коллектив Себежского СУВУ выразил искренние соболезнования родным и близким Голубкова. Редакция газеты также скорбит об утрате удивительного человека, мудрого, умного, щедрого на добро к людям.