Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Себежском районе умер педагог, отработавший в системе образования более 15 лет

15 июня ушёл из жизни мастер производственного обучения Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа (СУВУ) Геннадий Голубков. Как сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Призыв», педагог отработал в системе образования более 15 лет.

Фото предоставили в районной газете «Призыв»

«Педагог дал отличные знания не одному поколению обучающихся. Ответственный и инициативный работник, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия», – отметили в газете.

За профессионализм и личный вклад в работу по развитию учреждения неоднократно награждался почётными грамотами Себежского СУВУ, почётной грамотой комитета по образованию Псковской области, почётной грамотой Министерства просвещения РФ.

Все свои знания и мастерство щедро передавал молодым педагогам учреждения, отметили в редакции газеты.

Коллектив Себежского СУВУ выразил искренние соболезнования родным и близким Голубкова. Редакция газеты также скорбит об утрате удивительного человека, мудрого, умного, щедрого на добро к людям.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

В России планируют расширить перечень исследований в рамках диспансеризации
15 июня 2026

Более девяти тысяч жителей Псковского округа проголосовали за объекты благоустройства
15 июня 2026

Сыровар из Псковской области стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
15 июня 2026

В Великих Луках ЕР контролирует реконструкцию сквера у бывшего кинотеатра «Родина»
15 июня 2026

Спрос на фермерский сыр в Псковской области растёт – эксперт
15 июня 2026

Почему россияне стали чаще платить наличными, объяснили эксперты
15 июня 2026

Сыровар из Псковской области рассказала о роли названия продукции в торговле
15 июня 2026

В Себежском районе умер педагог, отработавший в системе образования более 15 лет

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...