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Общество

Почти тысяча выпускников сегодня написали ЕГЭ в Псковской области

930 выпускников одиннадцатых классов написали ЕГЭ в Псковской области сегодня, 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Фото: ПАИ

Из них 585 сдавали биологию, 231 – английский язык, 108 – географию, пять – немецкий язык и один человек сдал экзамен по французскому языку.

Минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла, по биологии – 36, по географии – 37.

Официальный день объявления результатов на региональном уровне по биологии и географии – не позднее 30 июня, по иностранным языкам – не позднее 2 июля.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч выпускников в Псковской области написали ЕГЭ по математике и более 2 500 госэкзамен по русскому языку.

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