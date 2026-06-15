Почти тысяча выпускников сегодня написали ЕГЭ в Псковской области

16:22, 15 июня 2026, ПАИ

930 выпускников одиннадцатых классов написали ЕГЭ в Псковской области сегодня, 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Из них 585 сдавали биологию, 231 – английский язык, 108 – географию, пять – немецкий язык и один человек сдал экзамен по французскому языку.

Минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла, по биологии – 36, по географии – 37.

Официальный день объявления результатов на региональном уровне по биологии и географии – не позднее 30 июня, по иностранным языкам – не позднее 2 июля.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч выпускников в Псковской области написали ЕГЭ по математике и более 2 500 госэкзамен по русскому языку.