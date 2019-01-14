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Общество

Подготовка к отборочным этапам конкурсов Армейских международных игр проходит в Западном военном округе

В Западном военном округе проводится подготовка к проведению отборочных этапов конкурсов Армейских международных игр – 2019, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Так, в рамках подготовки к мероприятиям продолжаются модернизация и усовершенствование учебно-материальной базы 24 полигонов округа, созданы новые учебные места, развёрнуты тренажёрные площадки.

Кроме того, для подготовки военнослужащих внедрены новые программы, методики и упражнения, в том числе на основе сирийского опыта ведения боевых действий. Будущим участникам доведены положения о конкурсах и условиях их проведения.

«Военнослужащие изучают соревновательный опыт прошлых лет, общаясь на мастер-классах с победителями и проводя разборы видеозаписей выступлений, в том числе иностранных команд. Проводится интенсивная подготовка к предстоящим отборочным этапам специалистов, экипажей, расчётов, групп и подразделений. Лучшие военнослужащие войдут в состав сборных команд ЗВО, которые представят округ в 28 конкурсах АрМИ-2019», - заявил временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки Западного военного округа полковник Владимир Шаманский.

В настоящее время в соединениях ЗВО проводятся первые этапы конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» со стопроцентным охватом танковых экипажей, мотострелковых взводов и снайперских пар. Завершён отбор военнослужащих в команду ЗВО для участия во всеармейском этапе конкурса альпинистов «Саянский марш» в учебно-тренировочном центре «Ергаки», который стартует в конце января. Также в конце января и начале февраля в соединениях и воинских частях ЗВО пройдут оборочные этапы по остальным конкурсам.

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