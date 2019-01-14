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Общество

Социальную рекламу на 600 тысяч заказала администрация Пскова

Администрация Пскова заказала услуги по размещению тематической социальной рекламы. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 600 тыс. 213,73 рубля, средства предусмотрены в муниципальном бюджете на 2019-2020 годы для Псковской городской Думы на иные непрограммные расходы общегородского назначения.

Распространение тематической социальной рекламы направлено на достижение общественно полезных целей: сохранение памяти о Великой Отечественной войне и других героических страницах истории, заботу о пожилых людях, о матерях России, о людях с ограниченными возможностями, информационное освещение проведения месячников благоустройства на территории города, городских праздников.

Рекламные конструкции, на которые будет осуществляться монтаж рекламных материалов, должны располагаться в разных районах города Пскова, предпочтительно в местах с высокой интенсивностью пешеходных, транспортных потоков, должны обеспечивать защиту размещенных рекламных материалов от неблагоприятных внешних воздействий. Всего требуется 331 плакат.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 25 января.

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