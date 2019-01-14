Социальную рекламу на 600 тысяч заказала администрация Пскова

17:51, 14 января 2019, ПАИ

Администрация Пскова заказала услуги по размещению тематической социальной рекламы. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 600 тыс. 213,73 рубля, средства предусмотрены в муниципальном бюджете на 2019-2020 годы для Псковской городской Думы на иные непрограммные расходы общегородского назначения.

Распространение тематической социальной рекламы направлено на достижение общественно полезных целей: сохранение памяти о Великой Отечественной войне и других героических страницах истории, заботу о пожилых людях, о матерях России, о людях с ограниченными возможностями, информационное освещение проведения месячников благоустройства на территории города, городских праздников.

Рекламные конструкции, на которые будет осуществляться монтаж рекламных материалов, должны располагаться в разных районах города Пскова, предпочтительно в местах с высокой интенсивностью пешеходных, транспортных потоков, должны обеспечивать защиту размещенных рекламных материалов от неблагоприятных внешних воздействий. Всего требуется 331 плакат.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 25 января.