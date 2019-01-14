Капитальный ремонт ждёт Себежскую районную больницу

16:22, 14 января 2019, ПАИ

В Себежской районной больнице будет проведен капитальный ремонт помещений одного из лечебных корпусов. На официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок проходит электронный аукцион на подготовку проектно-сметной документации. Начальная максимальная цена контракта — 1,1 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Решение о проведении капитального ремонта учреждения здравоохранения принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Капитальный ремонт необходим старому корпусу районной больницы 1900-го года постройки: из-занеудовлетворительного состояния первый этаж, где ранее располагалось терапевтическое отделение, закрыт для пациентов.

«Эти помещения уже давно требовали ремонта. Состояние сетей совершенно ветхое. Когда здесь последний раз был ремонт, никто даже не помнит. Мы очень рады, что губернатор нас поддержал, и с большим нетерпением ждем начала работ», — отметил главный врач районной больницы Андрей Захаров.

Он добавил, что аукцион на определение подрядной организации будет объявлен сразу после подготовки проектной документации. В здании планируется заменить все коммуникации (тепло-, водо- и энергоснабжение) и сделать современный косметический ремонт. Кроме того, часть средств будет направлена на ремонт фасада. В общей сложности на капремонт предусмотрено около 15 млн рублей. Эти средства — субсидия из федерального бюджета.