Медиахолдинг Псковской области подписал соглашение с ПсковГУ
14 января подписано соглашение о сотрудничестве между Псковским государственным университетом и Медиахолдингом Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева и директор медиахолдинга Александр Машкарин подписали документ и обсудили совместные планы.
Основной целью сотрудничества является создание единого информационного пространства в партнёрском кластере «университет - деловая среда региона». Также Медиахолдинг Псковской области обязуется содействовать развитию студенческих СМИ, организации практик студентов, обучающихся на направлениях «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика».