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Общество

Медиахолдинг Псковской области подписал соглашение с ПсковГУ

14 января подписано соглашение о сотрудничестве между Псковским государственным университетом и Медиахолдингом Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева и директор медиахолдинга Александр Машкарин подписали документ и обсудили совместные планы.

Основной целью сотрудничества является создание единого информационного пространства в партнёрском кластере «университет - деловая среда региона». Также Медиахолдинг Псковской области обязуется содействовать развитию студенческих СМИ, организации практик студентов, обучающихся на направлениях «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика».

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