Обучать будущих специалистов по физкультуре и спорту начнут в ПсковГУ в феврале

17:43, 14 января 2019, ПАИ

В середине февраля в Псковском государственном университете начнется обучение по программе профессиональной переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель». Как сообщили Псковскому агентству информации в институте непрерывного образования ПсковГУ, программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Тренер», введенным в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 7 апреля 2014 года.

В настоящее время в программу вносятся изменения: в ней появится еще одна дисциплина «Теория и методика оздоровительной тренировки в области фитнеса».

По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере осуществления тренировочного процесса, руководства состязательной деятельности спортсменов.

Стоимость обучения по заочной форме – 9 тысяч рублей. Пройти обучающий курс приглашаются лица, имеющие образование, а также студенты всех курсов.

Оставить заявку можно по телефонам 79-76-95 и 79-77-08.