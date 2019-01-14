Псковский полицейский стал лауреатом Всероссийского конкурса «Душа народа моего»

18:09, 14 января 2019, ПАИ

В Москве во II Всероссийском конкурсе «Душа народа моего» заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов по итогам двух туров конкурсного соревнования среди лауреатов I степени, претендовавших на «Гран-при» турнира, по решению жюри стал лауреатом II степени. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, он выступал в номинации» Фольклорное творчество».

Участники, которых было более 500, представляли регионы страны от Дальнего Востока до Калининграда, также присутствовали представители Грузии и Узбекистана. Всего было представлено 129 конкурсных номеров. Проект организован Ставропольской региональной творческой общественной организацией «Радость Планеты» при поддержке министерств культуры, образования, региональных домов народного творчества субъектов Российской Федерации.

Всероссийский конкурс национальных культур и фольклора «Душа народа моего» состоялся в столичном концертном зале «Измайлово» 8-11 января. Там же прошел Международный хореографический конкурс-фестиваль «Танцевальное время».