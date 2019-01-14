Длинные новогодние каникулы вредят экономике России, считает Дмитрий Медведев
Длинные новогодние каникулы вредят экономике России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ, пишет ТАСС.
«Вообще у нас праздники очень длинные», - отметил он.
По словам премьер-министра, «практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает». «Для экономики это плохо, я как Председатель правительства не могу этого не отметить, - сказал Дмитрий Медведев.