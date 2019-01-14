Вынесен приговор 17 участникам преступной группы, воровавшим топливо на железнодорожной станции в Дно

18:20, 14 января 2019, ПАИ

17 жителей Дновского района, которые в составе преступной группы похищали топливо на железнодорожной станции в Дно, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных по пунктом «в» части 3 и пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 - пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража и покушение на кражу, совершенные организованной группой лиц в крупном размере). Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Дновский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности членов преступной группы и в зависимости от роли каждого в содеянном назначил 7 преступникам наказание в виде реального лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 9 - в виде условного лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Один осужденный приговорен к штрафу.

Установлено, что члены организованной группы похищали нефтепродукты из вагонов-цистерн, проходящих через Витебский грузовой парк железнодорожной станции Дно в Псковской области. Всего были слиты около 35 тонн бензина и 27 тонн дизельного топлива.

В результате этих преступных действий нефтяным компаниям был причинён ущерб на сумму более 2 млн 300 тысяч рублей.