Пожарные спасли дом в Пыталовском районе
Возгорание сажи в дымоходе отопительной печи жилого дома произошло в деревне Скринжи Пыталовского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти жилой дом.
Для тушения привлекались три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники.
В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Кроме того, для раннего обнаружения возгорания следует установить в жилье автономный пожарный извещатель.
Памяти наставника и профессионала: коллеги вспоминают старейшего сотрудника Псковского музея Римму Антипову
Схема движения изменится в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове