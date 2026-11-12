Пожарные спасли дом в Пыталовском районе

11:45, 12 ноября 2026, ПАИ

Возгорание сажи в дымоходе отопительной печи жилого дома произошло в деревне Скринжи Пыталовского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти жилой дом.

Для тушения привлекались три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Кроме того, для раннего обнаружения возгорания следует установить в жилье автономный пожарный извещатель.