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Происшествия

Нуждается в медпомощи: 31-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

Пропавшего 31-летнего Антона Моисеева разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото из группы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

С 29 октября его местонахождение неизвестно. В частности, мужчина может находиться в деревне Торчилово Великолукского района или в Великих Луках.

Ростом пропавший 185 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза.

Он был одет в камуфлированную куртку цвета хаки, тёмные штаны, чёрные кроссовки и чёрную шапку.

Также мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

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