Нуждается в медпомощи: 31-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
Пропавшего 31-летнего Антона Моисеева разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
С 29 октября его местонахождение неизвестно. В частности, мужчина может находиться в деревне Торчилово Великолукского района или в Великих Луках.
Ростом пропавший 185 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза.
Он был одет в камуфлированную куртку цвета хаки, тёмные штаны, чёрные кроссовки и чёрную шапку.
Также мужчина может нуждаться в медицинской помощи.