Нуждается в медпомощи: 31-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

17:28, 11 ноября 2026, ПАИ

Пропавшего 31-летнего Антона Моисеева разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

С 29 октября его местонахождение неизвестно. В частности, мужчина может находиться в деревне Торчилово Великолукского района или в Великих Луках.

Ростом пропавший 185 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза.

Он был одет в камуфлированную куртку цвета хаки, тёмные штаны, чёрные кроссовки и чёрную шапку.

Также мужчина может нуждаться в медицинской помощи.