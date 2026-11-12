На дорогах в Псковской области украли макеты лосей

11:26, 12 ноября 2026, ПАИ

Макеты лосей украли на Северном обходе Пскова и на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Макеты диких животных установил «Псковавтодор» в качестве превентивной меры по снижению количества ДТП с участием диких животных. Однако вандалы спилили, разобрали и украли оба макета.

В минтрансе напомнили, что порча и хищение чужого имущества являются правонарушением и влекут за собой административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области





Места установки были определены не произвольно, а на основе тщательного анализа статистики дорожно-транспортных происшествий на этих участках. Это профессиональный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, отметили в министерстве.

«Безопасность на дорогах – общая задача. Давайте уважать труд специалистов и заботиться о сохранности элементов, предназначенных для защиты жизней», – подчеркнули в минтрансе.