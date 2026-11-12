В Печорах сотрудницу больницы обвинили в фиктивном трудоустройстве родственников

09:32, 12 ноября 2026, ПАИ

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении сотрудницы Печорской районной больницы. Женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества, один из которых совершён в крупном размере, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии обвинения, занимая одну из должностей в организационно-методическом кабинете больницы, женщина фиктивно устроила своих родственников на должности технического персонала. При этом на работу они не выходили, но заработную плату им начисляли.

Полученными за них деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. В результате, как следует из материалов дела, Печорской районной больнице причинён ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному разбирательству.