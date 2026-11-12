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В Псковской области посредника осудили за взятку ради признания военнослужащего не годным к службе

Псковский городской суд приговорил местного жителя к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчина выступал посредником при передаче взятки в размере 1,7 млн рублей должностному лицу военно-врачебной комиссии за незаконное содействие военнослужащему в увольнении со службы по состоянию здоровья, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Как установил суд, деньги предназначались не установленному в ходе расследования должностному лицу из числа членов военно-врачебной комиссии. За вознаграждение тот должен был поспособствовать присвоению военнослужащему категории «Д» (не годен к военной службе) по результатам повторного медицинского освидетельствования.

8 октября 2025 года посредник получил от военнослужащего 500 тысяч рублей – первую часть предполагаемой взятки. После передачи денег мужчину задержали.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Его признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору за совершение заведомо незаконных действий.

С учётом данных о личности осуждённого, смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере суммы взятки – 1,7 млн рублей.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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