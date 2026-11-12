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Происшествия

Бомбу для подрыва полковника в Петербурге установил уроженец Псковской области – СМИ

Исполнителем убийства российского полковника, чей автомобиль был подорван утром 12 ноября в петербургском посёлке Шушары, по данным «Фонтанки», оказался 31-летний уроженец Псковской области.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было переправлено на территорию Ленинградской области при помощи воздушного шара, запущенного со стороны Прибалтики. Неустановленный человек подобрал «посылку» и сделал закладку в условленном месте. Из тайника бомбу забрал подозреваемый – 31-летний петербуржец, родившийся в Псковской области.

В час ночи мужчина установил взрывное устройство под днище автомобиля, припаркованного у гипермаркета «Лента» на Колпинском шоссе. В 02:43 он уже был в аэропорту Пулково и вылетел в Стамбул, откуда направился в Кишинёв. Взрыв прогремел примерно в 07:00, когда полковник выехал со двора и успел проехать около 300 метров. Военный погиб на месте.

По данным источника, месяц назад подозреваемый по заданию куратора устроился работать в магазин, откуда было удобно следить за жертвой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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