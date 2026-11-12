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Происшествия

В Псковской области 19-летнюю девушку приговорили к восьми годам колонии за убийство знакомого

Дедовичский районный суд приговорил 19-летнюю уроженку Дновского района к восьми годам лишения свободы за убийство знакомого и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Суд установил, что 19 октября 2025 года девушка вместе со знакомым распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора, во время которой подсудимая нанесла мужчине не менее 14 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Кроме того, девушку признали виновной в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину.

По совокупности двух преступлений суд назначил ей восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осуждённой взыскали 1,4 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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