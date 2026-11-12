Водитель скрылся после ДТП: в Великолукском районе пострадала 18-летняя пассажирка
Автомобиль Lada 2113 вылетел в кювет в деревне Спириденки Великолукского района, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По имеющимся данным, водитель не справился с управлением, а после ДТП скрылся с места происшествия.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 18-летняя девушка-пассажир. Её госпитализировали.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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