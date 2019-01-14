Путин создал Российского экологического оператора

19:46, 14 января 2019, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Российского экологического оператора. Это публично-правовая компания, которая займется созданием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и работой по нацпроекту «Экология». Документ в понедельник размещен на портале правовой информации, сообщает Росбалт.

Главный офис компании будет расположен в Москве, а учредителем компании от имени государства станет Минприроды. Компания будет выкупать земельные участки для размещения на них объектов капстроительства, которые нужны для работы с ТБО. Еще одна задача новой структуры — покупать имущество (в том числе недвижимость) и оборудование по переработке и утилизации мусора, а также спецтехнику. Кроме того, компания будет покупать доли в уставных капиталах организаций, занимающихся переработкой мусора, и проектных компаний, занимающихся проектами по строительству и модернизации объектов обращения с ТБО.

Также оператор будет выпускать облигации для финансировая инвестпроектов, покупать ценные бумаги и распоряжаться ими. Вложение временно свободных денег компании возможно на принципах возвратности, ликвидности и прибыльности. Средства компании, в том числе доход, должны тратиться на ее работу.

Высшим органом управления новой структуры станет наблюдательный совет, документ о котором утвердит правительство. В совет войдут вице-премьер, главы Минприроды, Минстроя, Минпромторга и гендиректор компании. Членов совета и его председателя назначает сроком на три года правительство РФ, которому Путин поручил за месяц написать и утвердить устав компании и положение о наблюдательном совете. За три месяца правительство должно определиться с составом федерального имущества, которое передадут экологическому оператору.

В срок до 1 января будущего года власти должны обеспечить создание и работу единой госсистемы учета ТБО.