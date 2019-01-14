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Общество

Занятия Полистовского заповедника посетили школьники в дни зимних каникул

Во время каникул школьники Бежаницкого и Локнянского районов посетили познавательные встречи, проведенные сотрудниками Полистовского заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, ребята знакомились с природой и историей Полистовского края, играли и мастерили памятные сувениры.

6 января школьники, проводившие каникулы в деревне Гоголево, собрались в гостевом доме Полистовского заповедника. Они поиграли в игры на знакомство, а затем разбились на команды и разработали собственные экскурсии по деревне. Ребята включили в свои маршруты самые интересные, по их мнению, объекты – как рукотворные (исторические и современные), так и природные, и свои любимые места в Гоголево. Встреча завершилась чаепитием и беседой, в ходе которой сотрудники заповедника рассказали о планах на год и пригласили всех принять участие в летнем экологическом походе «Родник».

9 января занятие для школьников прошло в экологическом классе Полистовского заповедника в поселке Бежаницы. Ребята открыли для себя удивительные тайны зимнего леса, познакомились с зимующими птицами, которых можно встретить в Полистовском заповеднике и окрестностях, а также попробовали свои силы в изготовлении деревянных брелоков с зимними рисунками.

Сотрудники Полистовского заповедника продолжат проводить познавательные занятия для школьников и после каникул в экологическом классе в поселке Бежаницы. Расписание его работы будет обновлено на сайте заповедника в ближайшее время.

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