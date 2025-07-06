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Общество

Стефан, Аглая и Эльмирия: какие имена дают псковичи своим детям

Самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в первом полугодии 2025 года, перечислили ПАИ в региональном министерстве юстиции.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Так, наиболее популярными именами для мальчиков были Артём, Александр и Михаил. Девочек чаще всего называли София, Варвара и Анна.

Менее популярными, но всё ещё востребованными именами для мальчиков были Дмитрий и Максим, а среди девочек – Ева и Мария.

Имена Дарья, Алиса, Денис и Даниил, которые ранее были очень популярны среди молодых родителей как в Псковской области, так и по всей стране, всё ещё используются, но уже не так часто, как раньше.

В качестве редких имён, которые родители давали новорождённым в Псковской области в первом полугодии этого года, можно выделить имена Вениамин, Стефан и Дамир для мальчиков и Аглая, Гликерия и Эльмирия для девочек.

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