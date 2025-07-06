Михаил Ведерников: Обновленный Курган Дружбы – место встречи и совместной работы молодёжи России и Белоруссии

00:35, 06 июля 2025, ПАИ

Курган Дружбы развивается. Это уникальное мероприятие с большой историей, идея проведения которого принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны трёх союзных республик, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественной церемонии открытия 66-го Кургана Дружбы 5 июля, обращаясь к участникам международной встречи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительста.

Губернатор напомнил, что с 2023 года реализуется обновленный формат современного Кургана Дружбы, как места встречи и совместной работы молодёжи России и Белоруссии. С каждым годом программа для ребят становится всё насыщеннее и разностороннее, добавил глава региона. Молодёжь изучает патриотические традиции, получает современные навыки, например, по управлению беспилотниками, тактической медицине.

«Мы постарались сделать всё, чтобы участники проекта не просто погрузились в историю Великой Отечественной войны, но и подружились друг с другом, сблизились на совместных креативных, научных и спортивных мероприятиях», – заметил Михаил Ведерников.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин в свою очередь отметил, что с каждым годом Курган Дружбы укрепляет единство и добрососедские отношения России и Белоруссии. «В 66-й раз мы встречаемся в этом знаковом месте. В 66-й раз мы поём наши общие песни, говорим добрые слова друг другу. Курган Дружбы – это не просто место на карте, это символ, знамя, которое мы обязаны нести впереди. Мы должны быть вместе. Мы должны идти вперёд. Мы должны побеждать», – сказал Александр Субботин.

В продолжении церемонии губернатор за значительные заслуги в сохранении исторической памяти, воспитании молодёжи в духе патриотизма вручил почётный знак «Курган Дружбы» представителям как Псковской, так и Витебской областей.

В этом году почётное звание «Край Партизанской славы» присвоено Бежаницкому муниципальному округу, чтобы отметить мужество, стойкость, массовый героизм жителей Бежаницкой земли, большой вклад в партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. В рамках церемонии губернатор вручил грамоту главе Бежаницкого муниципального округа Елене Ивановой.

После торжественной церемонии Михаил Ведерников и Александр Субботин встретились с молодёжью – участниками образовательно-патриотического лагеря «Курган», который развернулся на белорусской стороне.

Михаил Ведерников поблагодарил молодых людей за внимательное и трепетное отношение к общей истории. «Вы все наследники победителей. И мне приятно отметить, что идея обновленного формата Кургана Дружбы оказалась успешной. Обязательно будем поддерживать ваши проекты грантами и делать всё, чтобы вы достойно несли Знамя Победы, флаг Российской Федерации и флаг Республики Беларусь», – заметил губернатор, обращаясь к молодёжи.

Участники образовательно-патриотического лагеря вместе с официальными лицами спели песню о Кургане Дружбы и зажгли костёр дружбы «Внуки Победы».

Напомним, Курган Дружбы – памятник истории федерального значения, сооруженный в честь дружбы русского, белорусского и латышского народов на границе трёх стран. Здесь, в глухих лесах, в годы Великой Отечественной войны пролегали партизанские тропы, где объединились партизанские отряды трёх республик, и было положено начало формированию братского партизанского края.