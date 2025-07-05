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Общество

Проблему вырубки лесов обсудили в Совете муниципальных образований Псковской области

Проблему вырубки лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения вблизи населённых пунктов обсудили в ходе заседания правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в ассоциации.

Фото предоставили в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

На встрече присутствовали представители прокуратуры Псковской области, МВД России, МЧС России, Россельхознадзора, министерств и управлений правительства Псковской области, депутаты Псковского областного Собрания, главы муниципальных образований.

Фото предоставили в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

Участники правления обозначили проблемы, возникающие при взаимодействии всех ведомств, приняли решение о необходимости ознакомления с опытом работы соседних субъектов, которые имеют практику наказания нарушителей, определили время, необходимое для подготовки предложений по проблемным вопросам, и назначили дату очередной встречи для совместной выработки алгоритма взаимодействия.

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