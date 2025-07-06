Псковский губернатор с гостями кинофестиваля «Западные ворота» посетил ярмарку «Виноград»

00:56, 06 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с гостями VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» посетил эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове, которая теперь проходит в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области















«Мероприятие традиционно востребовано: за неделю 70 тысяч человек посетили более 60 познавательных лекций и мастер-классов (в том числе от стратегического научного партнера НИЦ «Курчатовский институт» и Политехнического музея), познакомились с продукцией 30 хозяйств из Крыма, Кубани, Кавказа, Дона и, конечно, Псковской области», – рассказал губернатор.

Глава региона на ярмарке пообщался и с фермерами. «На «Винограде» в других городах псковские продукты бьют рекорды: псковские сыры и улитки идут нарасхват на всех площадках, а, например, в Уфе наши чебуреки продавали по 4,5 тысячи штук за смену – в Башкортостане это часть национальной кухни», – отметил Михаил Ведерников.

«Здорово, что такие мероприятия объединяют разные регионы и знакомят людей с новыми вкусами. Наша продукция продолжает шагать по стране широким шагом», – добавил губернатор.

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.