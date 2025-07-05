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Общество

Названы самые популярные имена новорождённых в Псковской области

Самые популярные имена детей, родившихся в Псковской области в первом полугодии 2025 года, перечислили ПАИ в региональном министерстве юстиции.

Фото: ПАИ

Так, наиболее распространёнными среди мальчиков стали имена Артём, Александр и Михаил, а среди девочек – София, Варвара и Анна. Менее популярными, но всё ещё востребованными именами для мальчиков были Дмитрий и Максим, а среди девочек – Ева и Мария.

Родители новорождённых в Псковской области следуют общей тенденции, которая наблюдается во многих городах России. Согласно данным реестра ЗАГС, за первые шесть месяцев этого года Михаил и София остаются самыми популярными именами в России. В этом году более 11 тысяч мальчиков и более 10 тысяч девочек назвали этими именами.

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