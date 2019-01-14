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Общество

Псковский Красный Крест приглашает присоединиться к реализации социального проекта

Псковский Красный Крест ищет партнёров для предоставления памятных подарков юбилярам - участникам проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, в рамках проекта для 80-летних и 85-летних именинников организуются юбилейные торжества в стиле ретро-вечеринок. Пожилые люди имеют уникальную возможность пригласить на свой праздник своих друзей и единомышленников.

Проект предусматривает оплату аренды кафе и праздничного угощения. Однако, для проведения полноценного юбилейного мероприятия требуются дополнительные расходы на подарки, цветы и памятную атрибутику.

Первая юбилейная ретро-вечеринка состоится уже завтра, 15 января, в одном из городских кафе. Сотрудники Красного Креста будут искренне рады любой денежной помощи, которую можно перечислить на расчетный счет проекта:

р/с 40703810851000099104

кор. счёт: 30101810300000000602

банк: Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

ИНН: 6027022771 КПП: 602701001

БИК: 045805602 ОКПО: 02939843

ОКОНХ: 98600 ОГРН: 1026000002599

или сделать пожертвование на сайте Псковского Красного Креста с пометкой «ретро-вечеринки». Справки по тел.: 72-20-88 и 72-09-11

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