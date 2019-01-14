Первую лыжную экскурсию в окрестностях Пскова провёл экскурсовод-волонтёр Виктор Верёвкин

21:06, 14 января 2019, ПАИ

Кто был владельцем сельца Корытово, где в окрестностях Пскова находится часовня святой равноапостольной Нины и как восстанавливается уникальный архитектурный ансамбль монастыря Пантелеймона Дальнего – это и многое другое смогли узнать те, кто в минувшие выходные решили принять участие в экскурсии «Неизвестный Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе по туризму комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова, 10 километров ,пройденные на лыжах вдоль Великой среди великолепных зимних пейзажей, гостеприимное угощение в Пантелеймоновом монастыре и живое общение участников подарили всем помимо новых знаний, заряд здоровья и бодрости, свежие впечатления и хорошее настроение.

Мероприятие состоялось в рамках экскурсионного марафона просветительского проекта «Довмонтов город», реализуемого администрацией города Пскова. Это первая экскурсия, проведенная в этом году на волонтерской основе для горожан и гостей города, однако особенностью её стало то, что она была лыжной. Новый формат мероприятия, стал возможен благодаря Виктору Веревкину, псковскому путешественнику и активному экскурсоводу-волонтеру, чьи велоэкскурсии, регулярно проводимые в течение теплого сезона минувшего года запомнились многим. Им же разработан и совершенно уникальный маршрут лыжной экскурсии, включающий малодоступные и практически неизвестные для большинства горожан, не говоря о гостях Пскова, объекты.

«Доброе начало положено, псковичей и туристов ждут новые встречи и новые лыжные маршруты», - отметили организаторы.