Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Биолог перечислил овощи и ягоды, которые стоит есть осенью

Капуста, кабачки и тыква помогут насытить организм витаминами осенью, заявил news.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Фото: ПАИ

Он напомнил, что осенью поспевают разные виды капусты, кабачки, патиссоны, баклажаны, томаты, тыква, свёкла и морковь. Каждый из этих овощей полезен по-своему, отметил биолог.

Так, по его словам, цветная капуста богата белками, в белокочанной много витамина С, а в краснокочанной – антоцианов, то есть антиоксидантов. Кабачки и тыква ценятся за широкий набор микроэлементов и содержание клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Виталий Наполов подчеркнул, что сезонные овощи и фрукты приносят здоровью наибольшую пользу.

Осенью также стоит запасаться ягодами – брусникой, клюквой, облепихой, черноплодной рябиной, шиповником и барбарисом. Все они богаты полезными микроэлементами, резюмировал биолог.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 октября 2026

Показ моноспектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» проходит на сцене Псковского драмтеатра
09 октября 2026

Врач назвал главные факторы обострения заболеваний ЖКТ осенью
09 октября 2026

Псковичам доступна виртуальная выставка, посвящённая похищенным коллекциям крымских музеев
09 октября 2026

Врип главы Пскова Станислав Стармолотов опубликовал пост-приветствие в соцсетях
09 октября 2026

Концерт фестиваля «На Божественной страже Отечества» состоится в Пскове
09 октября 2026

Стало известно, когда начинается приём документов на «Губернаторский дневник»
09 октября 2026

Биолог перечислил овощи и ягоды, которые стоит есть осенью
09 октября 2026

Когда определят победителей акции «Губернаторский дневник», объяснил министр образования

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...