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Общество

Роскомнадзор: Telegram будет заблокирован вне зависимости от юрлица

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что изменение юридического лица заблокированного в России мессенджера Telegram не повлияет на его блокировку. «Изменение юридической организации компании не влияет на исполнение или неисполнение законодательства Российской Федерации конкретным организатором распространения информации»,— сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Ранее он указывал эту компанию как основную для своего мессенджера.

Telegram Messenger LLP была учреждена 21 февраля 2014 года двумя компаниями — Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз). В мае 2018 года место Dogged Labs Ltd заняла компания Telegram Messenger Inc., также зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

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