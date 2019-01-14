В России после взрывов захотели создать «газовую полицию»

21:36, 14 января 2019, ПАИ

В Общественной палате после взрывов в Магнитогорске и Шахтах захотели создать «газовую полицию», сотрудников которых нельзя будет не пустить в квартиру. Об этом рассказал председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ палаты Артем Кирьянов, передает Ura.ru.

По его словам, работающим в России газовым службам необходимо расширить полномочия. Проблема, по мнению Кирьянова, заключается в том, что сейчас сотрудников часто не пускают в квартиры. При этом люди не понимают, что речь может идти «о вполне реальных рисках». Однако при этом полномочия газовой полиции не должны выходить за рамки закона, чтобы не доходило до того, что газовщики будут снимать двери жильцов с петель, считает он.

В Ассоциации производителей газового оборудования изданию пояснили, что сейчас специалистам не удается попасть в половину квартир. В них можно отключить газоснабжение, но это может занять как минимум три месяца, и к такой мере прибегают редко. В то же время в одной из организаций, обслуживающих газовое оборудование, заявили, что без наделения газовщиков реальными полномочиями «дома так и будут взрываться».

31 декабря в Магнитогорске обрушились несколько подъездов многоэтажки. По официальной версии, это произошло из-за взрыва газа в одной из квартир. Погибли 39 человек.

14 января в России снова прогремел взрыв, на этот раз — в Шахтах Ростовской области. Причиной также назвали бытовой газ. Погибли, по предварительным данным, четыре человека.