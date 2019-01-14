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Общество

Минпросвещения РФ учредило номинацию для продвигающих науку учителей

Минпросвещения РФ учредило новую номинацию для школьных учителей, которые занимаются популяризацией науки среди школьников. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

«В Министерстве просвещения учредили номинацию «КЛАССная наука». Ее впервые вручат на V Всероссийской премии «За верность науке», приуроченной ко Дню российской науки. В номинации примут участие учителя школ и лучшие проекты по популяризации научных знаний среди школьников», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что представители экспертного совета премии при участии Минпросвещения России отберут проекты с актуальной и общественно значимой тематикой, качественной подачей материала, оригинальностью и результативностью научной работы или деятельностью популяризатора.

«Номинация позволяет наградить талантливых учителей, популяризаторов научных знаний в школах и поблагодарить за их вклад. Такая деятельность расширяет горизонт науки в России. Благодаря таким педагогам мы можем надеяться на новое поколение выдающихся ученых, таких как Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий Иванович Менделеев, Илья Ильич Мечников, Иван Михайлович Сеченов и многие другие», - цитирует пресс-служба министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.

Премию «За верность науке» вручают за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности в России. В 2015 году ее учредили в Министерстве образования и науки. С тех пор ее проводят ежегодно совместно с представителями Московского государственного университета и Российской академии наук. Победителями становятся учителя, представители медиасферы, а также научные деятели.

Прием заявок проходит с 24 декабря по 17 января 2019 года.

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