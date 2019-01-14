Более 90% сотрудников администрации «Газпрома» переехали работать в Санкт-Петербург

22:09, 14 января 2019, ПАИ

Администрация ПАО «Газпром» почти полностью переехала работать в Санкт-Петербург, сообщил в понедельник председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

«Сегодня уже 95% администрации «Газпрома» трудится в Санкт-Петербурге, в ближайшее время эта цифра будет еще побольше, потому что роль и место Петербурга значимо для газовой карты страны», - сказал Миллер.

Сейчас структуры «Газпрома» размещаются в нескольких зданиях в разных районах Санкт-Петербурга, в дальнейшем главным офисом компании будет башня «Лахта Центра». По словам Миллера, переезд в «Лахта Центр» еще не состоялся, но начнется в ближайшее время.

«Мы благоустраиваемся, башня «Лахта Центра» уже построена, и уже все везде отфиксировано: это самое высокое здание в Европе - 462 м. Мы еще там не работаем, продолжается отделка помещений, но в самое ближайшее время все присутствующие будут приглашены на торжественное открытие в Петербурге», - сказал глава «Газпрома» на встрече с представителями петербургской администрации.

Как отметил Беглов, башня уже стала местном притяжения туристов.

«Много было споров по поводу «Лахта Центра», но сегодня, когда башня возведена, мало кто сомневается, что она нужна городу. Во-первых, это рабочие места - около 30 тыс. в общей сложности. Во-вторых, Приморский район Петербурга стал уже туристическим районом, потому что там самая высокая башня в Европе, люди приезжают туда, фотографируют. Мы договорились, что будем развивать там инфраструктуру, там появится пешеходная зона, подземные и надземные переходы, планируется развитие дорожной сети, через несколько лет это будет интересное, красивое место в нашем городе», - сказал врио губернатора.

«Лахта Центр» - многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью 400 тыс. кв.м на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Инвестором и инициатором его создания выступила группа компаний «Газпром».

В «Лахта центре» расположится штаб-квартира «Газпрома». По планам девелопера, офисные помещения займут в башне 129,9 тыс. кв. м на 86 этажах. Еще около 10 тыс. кв. м офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания. В составе комплекса предусмотрены открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

Строительство «Лахта Центра» началось в октябре 2012 года после получения необходимых разрешений. В 2018 году были завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, велись внутренние отделочные и монтажные работы. Башня «Лахта Центра», проектная высота которой 462 м, в октябре 2017 года стала самым высоким небоскребом Европы, обогнав башню «Федерация» в Москве (по данным официального сайта комплекса -374 м).