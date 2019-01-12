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Экономика

Число безработных россиян за год сократилось почти на 10%

В России стало меньше официально зарегистрированных безработных: их число за год сократилось на 9,8% и составило 694,5 тыс. человек, сообщается в отчете Минтруда. По информации ведомства, уровень регистрируемой безработицы в целом по стране на 9 января составил 0,91%. На начало января 2018 года этот показатель составляет 1,01%, пишет Коммерсант.

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц. При этом численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 115,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в 2019 году, в то время как о расширении штата думают только 18% компаний. Массовые сокращения в 2019 году могут пройти в компаниях, работающих в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли, отмечается в исследовании портала Rabota.ru.

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