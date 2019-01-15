Гадать на луковицах о погоде советует 15 января народный календарь

09:11, 15 января 2019, ПАИ

Сильвестров день, или Куриный праздник наступил 15 января. День получил свое название в честь церковного праздника — Дня святого Сильвестра, сообщает сalend.ru. Папа римский Сильвестр I жил в IV веке и прославился сотворенным чудом. Согласно легенде, он изловил морского змея Левиафана и предотвратил тем самым конец света.

Также в этот день русские люди отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники. На Руси существовало поверье, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а летом из него родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой — «куриный бог». Кроме того, старушки окуривали курятники смолой и девясилом, чтобы защитить домашнюю птицу от куриной слепоты и отогнать злых духов — лихоманок. Детям в этот день доставались новые игрушки — петушки из глины.

На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым. Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.

Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли». На Сильвестра считалось полезным прочитать заговор от болезни; говорили, в этот день он имеет особую силу.