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Четырех нарушителей пограничного режима задержали в Гдовском районе

В Гдовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали четырех нарушителей правил пограничного режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Пнево двое местных жителей, в нарушение существующего запрета выхода на ледовую поверхность, решили покататься на снегоходе. При этом пропусков в пограничную зону у них не было. В результате подобного пренебрежения действующими правилами молодые люди нарушили правила пограничного режима и были задержаны пограничниками. За совершенные правонарушения мужчин привлекли к административной ответственности в виде штрафов и предупредили о возможных негативных последствиях подобных безрассудных действий.

В другом случае задержанный гражданин России и вовсе пренебрег не только правилами пограничного режима, но и нормами собственной безопасности, отправившись в темное время суток на берег Псковско-Чудского водоема. В соответствии с действующим законодательством с наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Тёплого и Псковского озёр, а также реки Нарвы. За нарушение правил пограничного режима молодой человек оштрафован по ч.1 ст.18.2 КоАП РФ.

Четвертый россиянин был задержан в районе населенного пункта Залахтовье-3 за нахождение в пограничной зоне без пропуска. Пограничники провели с нарушителем профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.18.2 КоАП РФ в виде предупреждения.

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