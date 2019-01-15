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Общество

Количество интернет-мошенников выросло в России

В январе текущего года в России число выявленных и заблокированных фишинговых сайтов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные центра реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB.

Эксперты считают, что учащение мошеннических операций связано с развитием технологий. Ожидается, что в 2019 году количество обманов в Сети будет расти. Основными способами привлечения пользователей на лжестраницы остаются перенаправление со взломанных сайтов, спам-рассылка, поисковая выдача.

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