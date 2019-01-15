Приём граждан проведёт прокурор области в Дедовичах
В январе прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов проведёт личный прием граждан в прокуратуре Дедовичского района (Дедовичи, улица Комсомольская, 7). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Для встречи с Сергеем Беловым в срок до 18 января необходимо обратиться к прокурору Дедовичского района Инне Балмышевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.