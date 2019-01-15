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Общество

Иордань в Великих Луках будет оборудована в районе Краснофлотской набережной

С 20:00 18 января до 14:00 19 января в Великих Луках на реке Ловати будут проходить традиционные Крещенские купания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, искупаться в иордани можно будет в районе Краснофлотской набережной, 1, возле лодочной станции Городского парка культуры и отдыха.

Здесь будет устроена купель с ограждением, уложены безопасные деревянные сходни и настилы для прохода к купели и выхода из нее. Помимо этого, на месте проведения Крещенских купаний установят дополнительное освещение, палатки для переодевания и скамейки. Также будут открыты для посещения помещения Парка культуры и отдыха. Всем желающим предложат горячий чай.

Освящение Крещенской купели состоится в 20:00 18 января. Для обеспечения безопасности на все время проведения мероприятия возле купели организуют дежурство бригады Скорой помощи, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.

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